Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio tras su separación

La ruptura que se hizo publica hace unos días de Sofía "Jujuy" Jiménez con su novio Bautista Bello, hizo mucho ruido en la prensa del corazón. Poco se conoció sobre los detalles que llevaron a la separación de la modelo y el polista, sin embargo, ahora ella decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos.

Fue en "Socios del espectáculo" donde Luli Fernández relató las palabras que le dijo Jujuy con respecto a la finalización del romance.

“Yo en un momento le dije a ella ‘ojo que este chico no quiera hacer ver como él te dejó porque es muy de la persona cuando es dejada", contó la panelista e inmediatamente pasó a relatar las palabras que le confió la modelo: “Entonces ella me dijo ‘no no, pero yo terminé la relación porque me quiero ir a vivir al exterior’”

A todo esto, Bautista tiró un palo por las redes tras su ruptura con Jujuy Jiménez "Quien pone muchas excusas, tiene pocas ganas", decía la placa que el galán subió a su Insta Stories.

Sobre este post, Luli Fernández también aportó: “Ella le dijo la verdad a él, no dio vueltas, pero parece que él no lo recepcionó bien. Para mí sigue enamorado de Sofi… A ella no le gustó que subiera esa historia”.