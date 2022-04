El Kun Agüero habló de los rumores de paternidad junto a Sofía Calzetti

Esta mañana comenzó a circular el rumor de que El Kun Agüero y Sofía Calzetti, estarían en la dulce espera. Al ver la noticia, diferentes medios se comunicaron con el deportista, quien sorprendido, habló al respecto.

¿Con Sofi están esperando un bebé?", le consultaron. Sorprendido, El Kun Agüero respondió sin rodeos: "Eh? No mentira".

Esta historia comenzó cuando el futbolista y su novia, fueron fotografiados en Ezeiza y una de las postales evidencia que podrían estar en la dulce espera.

"Una vergüenza la pelotudés que suben. Yo no hablé con nadie, llegué y me subí al coche. No entiendo cómo le hacen caso a alguien que estaba ahí y encima por la pancita ponen. Totalmente desubicado, yo sin problemas contesto"

Fue el sitio Primicias Ya el que reveló la imagen de la polémica. Un hombre llevaba el carrito con el equipaje de ambos, mientras Sofía Calzetti caminaba unos pasos más atrás. Fue casi llegando al auto que la fotografiaron de perfil y debajo del buzo se asoma una pequeña pancita.