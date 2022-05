Felipe Pettinato, internado y con custodia policial tras un trágico incendio

Una persona murió y otras tres personas debieron ser trasladadas al Hospital Pirovano por inhalación de humo, entre ellos, Felipe Pettinato, hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, al incendiarse este lunes por la noche un departamento en un edificio del barrio porteño de Belgrano, informaron fuentes policiales.

El fuego se desató cerca de las 23.40 en el living de un departamento del piso 22 de un inmueble ubicado en calle Aguilar al 2300 por causas que eran investigadas. Uno de sus amigos perdió la vida y el actor fue trasladado por intoxicación de monóxido de carbono.

Además Felipe luego fue derivado a una clínica especializada privada ya que sufrió un brote psicótico por su anterior antecedente de salud. Está siendo custodiando por la policía por lo que ocurrió.

"Felipe está internado, con custodia policial y es el único testigo porque estaba allí dentro", informaron.

Al ingresar al lugar donde se generaron las llamas los bomberos hallaron a un hombre sin vida, mientras que otros tres jóvenes fueron trasladados al hospital Pirovano afectados por inhalación de monóxido de carbono, según especificó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

Lo cierto es que apenas se originó el siniestro en el edificio de Belgrano, quien apareció sorpresivamente en el lugar fue Juanse, líder de los Ratones Paranoicos. En las imágenes se puede ver al cantante acercarse al lugar para ponerse al tanto de la situación y ponerse a disposición para ayudar.

Por su parte Roberto Pettinato brindó declaraciones: "Hablé con Tamara y sé que Felipe está bien".

Y apuntó: "Leí por ahí que hubo un muerto, tres heridos, en fin, etc... Obviamente yo no voy a creer en la prensa, se podrán imaginar, porque está infectada del amarillismo de toda la vida, no puedo creer en eso".

"Cuando termine el programa voy a hablar con Felipe y ver qué sucedió. Felipe quiero que sepan que está bien. Acá estamos, hello, y así será, muchas veces pasan estas cosas en la vida", señaló Roberto Pettinato.