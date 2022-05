Repudiable comentario de Nik sobre el incidente de Jésica Cirio

El reconocido historietista Nik causó tensión en la red tras compartir un repudiable mensaje a modo de chiste sobre el percance de Jésica Cirio en los Premios Martín Fierro 2022

Desde su cuenta de Twitter, escribió un chiste machista, que incluyó al Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y pareja de la modelo, Martín Insaurralde

"Martín Insaurralde debe haber hecho mucho TIMBREO con los vecinos de Lomas de Zamora, porque subió Jésica Ciro al escenario de los Martín Fierro y se le escapó uno", arrojó.

Poco después de compartir el mensaje, Nik lo borró pero los usuarios ya lo habían capturado. A raíz de esto, recibió miles de críticas por parte de los internautas.

"Patético, cagón, cobarde, chorro, machirulo y como si fuera poco, PAJ*RO.

"Que ser oscuro sos, Nik"; "El paj*ro de Nik, que hace rato hace macrismo explícito en su página supuestamente para niños, ahora pública esto".

"Este tipo se supera día a día"; "¿Se imaginan si hacen un chiste así sobre Nik como hizo con Jésica Cirio? Ya estaría denunciando que lo persiguen, estarían una semana hablando del tema y lloraría que tiene miedo. No solo es plagiador y un sinvergüenza sino que encima es un viejo paj*ro y un cagón", fueron algunos de los comentarios en la red social contra Nik

En una nota con Intrusos, la conductora se mostró sorprendida al ver lo que había pasado al aire.

"No lo puedo creer. Me acabo de enterar recién. Me dijeron 'acomodate' y pensé que se me estaba bajando, pero no, ya se me había bajado", expresó Jésica.

Recordemos que el dibujante, en los últimos años, ha sido blanco de críticas y denuncias por "copiar" a sus colegas.