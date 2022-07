¿Qué pasó? Paulina Rubio regaló entradas, pero no fue nadie

La chica dorada, como solían llamarla en México, con una voz única de rebeldía y su autenticidad han sido la marca oficial de Paulina Rubio, que el pasado 17 de junio cumplió 51 años. Pero lo que ocurrió con ella en las últimas horas está dando la vuelta al mundo luego de dar un recital en una estadio para 30.000 personas al que solo fueron a verla 500 fans.

Rubio se presentó en el Pride Costa Rica y según las redes sociales no tuvo una buena respuesta por parte del público. Según las imágenes y videos que se viralizaron, el recital que se realizó en el Estadio Nacional no tuvo mucho público. El predio estaba casi vacío. Hasta se regalaron entradas pero la gente no quiso participar.

También, varios usuarios mencionaron que tuvo una hora de retraso. Esto molestó a las personas que llegaron para disfrutar del espectáculo. Según cálculo, en el estadio había cerca de 500 personas, cuando el lugar tiene una capacidad para al menos 30 mil asistentes. La artista cobró 500.000 dolares por su show.

Algunos creen que el evento no tuvo mucha difusión mientas que otros indican que no hay un interés muy fuerte por Paulina en Costa Rica. Igualmente, la cantante entrego todo sobre el escenario y repasó gran parte de su repertorio. Hasta el momento, la cantante no compartió ningún detalle de lo ocurrido en sus redes.

Mirá el video, gentileza de El Siglo de Torreón: