Gastón Bell: “con Mau y Ricky aprendo de la familia Montaner”

Pasaron varios días que el cipoleño Gastón Bell hizo su presentación en el reality de talentos de mayor audiencia de la televisión: La Voz Argentina. Ya más tranquilo y con las emociones más controladas se hizo un tiempo para contar como lo vivió.

“La verdad no lo podía creer. Esa noche no paraban de llegar mensajes, me vibraba todo el tiempo el teléfono, no podía escuchar los mensajes de voz, lo tuve que apagar. Cuando logré que se den vuelta me sentí mas tranquilo. En el escenario saco todo, pero obvio que estaba ese tembleque que no se puede evitar y di todo”, señaló Gastón a Mejor Informado.

Agregó que “ya estamos preparando la siguiente instancia, la de las batallas, es todo lo que puedo hablar, no puedo adelantar mucho más. Para la siguiente etapa mandamos una lista de canciones, aunque también ellos nos pueden sugerir que interpretemos”.

No sabía que tenía tanto aguante, mil gracias a toda la gente del Alto Valle. Les pido que sigan pendientes, atentos que no los voy a defraudar. Los invito a que compartan conmigo todo el tiempo que esté en La Voz

Explicó que “con la música llevo más de 20 años. Desde el secundario que empecé tocando la batería y después me vine a Buenos Aires y seguí estudiando. Más de la mitad de mi vida que estoy metido en la música. Soy fans de Queen, de Soda Stereo, de Cerati. Me vengo preparando hace tiempo. En 2009 fui elegido como el mejor cantante melódico en la Fiesta de la Manzana. Y en 2010 también me invitaron. Participé en la Fiesta de la Pera, de la actividad física y también en la Confluencia. Siempre me gusta volver a mis pagos”.

Love of my life

Gastón Bell señaló que “con la canción de Queen, mi plan fue plantarme y hacer mi propio estilo, fue arriesgado, me la jugué con esta canción para mostrar todo mi rango vocal. Yo busco canciones que me apasionan creo que tenía que ir por ese lado. Era todo o nada, preferí jugármela”

Mau y Ricky

“La elección de Mau y Ricky tiene que ver con que ellos son músicos y productores desde antes de presentar sus propias canciones. Fueron músicos sesionistas de Montaner grande, mi idea es agarrar todo ese aprendizaje de toda la familia Montaner. Los otros equipos están también muy solicitados”, señaló.

Con aguante

“Estoy eternamente agradecido. Estos días contactaron a mi hermana, a mi familia. No sabia que tenia tanto aguante, mil gracias a toda la gente del Alto Valle. Les pido que sigan pendientes, atentos que no los voy a defraudar. Los invito a que compartan conmigo todo el tiempo que esté en La Voz”, concluyó Gastón Bell.