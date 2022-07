Ricky Martin rompió el silencio: “Esto ha sido devastador"

El sobrino del cantante Ricky Martin, quien lo había denunciado por abuso y acoso, retiró la demanda en su contra y el caso fue descartado por el juez,. Por esto el interprete se pronunció respecto a lo que vivió estas últimas semanas a las que definió como “angustiantes” y “devastadoras”.

En el video obtenido este jueves por el portal TMZ se lo ve al cantante de traje, mirando a cámara, para dar una versión escueta de los hechos. “Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder empezar mi proceso de sanación”, dijo el cantante puertorriqueño al inicio de su descargo. “No me pude defender por dos semanas porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligó a no hablar hasta que estuviera frente a un juez”, explicó. En efecto, el artista declaró vía Zoom, pero su testimonio no trascendió.

“Gracias a Dios que estas acusaciones fueron consideradas falsas, pero voy a decirles la verdad. Esto ha sido muy doloroso. Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”, expresó el intérprete, muy conmocionado.

Posteriormente, se dirigió a su sobrino, aunque sin nombrarlo. “A la persona que estaba diciendo estas tonterías le deseo lo mejor y que encuentre ayuda para que pueda empezar a vivir una nueva vida llena de amor, verdad y alegría, y que no lastime a nadie más”. Luego, el cantante remarcó que su prioridad actual es sanar. “¿Cómo sano? Con música. No veo la hora de estar de vuelta en un escenario, frente a las cámaras y entretener, que es lo que mejor hago”.

Mirá el video, gentileza de Meganoticias: