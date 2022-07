El marido de Pepe Cibrián estaría atrincherado en su casa

Pepe Cibrián se separó de Nahuel Lodi a menos de un mes de casarse. El productor teatral se enteró que el joven lo engañó una semana antes de contraer matrimonio y lo echó de su casa. Pese a esto, en las últimas horas trascendió que Nahuel estaría atrincherado en la vivienda.

"Lo peor es que aseguran que Nahuel está atrincherado en la casa: no quiere moverse de ahí. Él está decidido a recuperar a Pepe", detalló Maite Peñoñori en Intrusos. Actualmente, Pepe se encuentra en Córdoba hasta el 2 de agosto y aseguran que no descartó las posibilidades de sentarse a hablar con Nahuel cuando regrese.

Días atrás el periodista Gonzalo Vázquez expuso un video donde se lo ve a Lodi a los besos con otro hombre. Tras el revuelo, Cibrián rompió el silencio en diálogo con Implacables y confirmó su separación.

"Ese video es del día que a él le hicieron una despedida de soltero un grupo de amigos, antes de la boda, ahí fue donde sucedió este evento, no es que él iba a bailar solo, eso fue en ese día", declaró.

Respecto a un supuesto acuerdo en mantener una relación abierta, Pepe dijo: "No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, eso nunca estuvo pactado. Obviamente, yo soy un hombre mucho mayor y no soy tonto, soy un hombre con experiencia, él es un hombre muy joven y hay cosas que no me hubiesen molestado… Pero esto nunca estuvo pactado, nunca estuvo hablado y por eso me quedé muy sorprendido".