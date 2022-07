Un patagónico es top en el mundo de la cumbia 420

Las producciones musicales de Emiliano "Coni" Merino, un joven de 28 años de Río Grande, Tierra del Fuego, llegaron a ser top en el mundo de la cumbia 420. En estas horas, el video musical que protagonizan Tirri La Roca y Brisa La Roca, está entre los cinco más vistos y tiene más de 38 millones de reproducciones.

"Coni" habló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén desde Tierra del Fuego e indicó que la música le ha cambiado la vida. Antes, era empleado de comercio. Contó que siempre le gustó la producción musical, admiró y aprendió del neuquino Nicolás Kollrich y continuó incursionando en las realizaciones. Pensaba que no podría "llegar a ese nivel", pero su esfuerzo en pandemia hizo que su material sea rápidamente conocido. Fue en ese momento que Merino empezó a subir contenido a plataformas como Youtube y Spotify, y se contactaron con él desde Buenos Aires.

La vinculación con la productora de artistas de primer nivel de la llamada Cumbia 420 le permitió realizar varias producciones musicales, especialmente con Tirri La Roca, con quien ha trabajo una excelente relación.

En estos días, además de estar sorprendido por la millonaria cantidad de reproducciones de la obra musical (trascendió las fronteras y es escuchado en muchos países del mundo), el fueguino se relaciona diariamente entre Río Grande y la localidad de Laferrere (en el gran Buenos Aires), adonde también se rodó el video. Un salto de calidad, de fama y de cambio total de vida es lo que en estas horas está sintiendo, según indicó.

No obstante, esa trascendencia impresionante no se da en el lugar adonde sus padres sanjuaninos decidieron vivir cuando él era pequeño: "tengo mucho aguante en muchas provincias, pero no tanto en la mía... es algo que no termino de entender, pero es así como salieron las cosas".

En los próximos días, el productor musical, contó que publicará un nuevo EP. Y, por supuesto, estará disponible en las plataformas y redes sociales.