Murió James Caan, actor de "El Padrino"

James Cann murió en la noche del 6 de julio, a los 82 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de su cuenta oficial de Twitter.

El actor, interpretó el memorable papel de Sonny Corleone en El Padrino. Por su papel, recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto.

También se convirtió en un ícono por sus interpretaciones en Misery, The Rain People, El Dorado, Brian’s Song, Rollerball, A Bridge Too Far, Las Vegas y The Alfred Hitchcock Hour.

En la publicación a través de la cual confirmaron su muerte, no brindaron detalles de las causas del deceso.

El posteo:

“Con gran tristeza les informamos el fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia agradece las muestras de amor y las sinceras condolencias, y les pide que sigan respetando nuestra privacidad durante este momento difícil”.