Revelan las diferencias entre Messi y Mauro Icardi: "No lo quiere"

En las últimas horas se hizo público el hecho de que Mauro Icardi fue apartado del PSG, situación que enfureció a Wanda Nara que trató de desmentir la situación acusando de ignorantes a quienes replican la información.

Lo cierto es que el club tomó la decisión luego de que saliera a la luz el escándalo de la supuesta separación de Mauro Icardi y Wanda Nara. En "Socios del Espectáculo" brindaron detalles del conflicto que existiría entre el esposo de la empresaria y Lionel Messi.

Rodrigo Lussich aseguró:

Messi no lo quiere tener cerca a Icardi, no puedo decir lo que dice de él porque es irreproducible

Seguido a eso, Paula Varela hizo mención a un viejo episodio: "En el show de Camilo estaban Messi con Antonela y sus hijos, y, cuando llega Wanda con Mauro y todos, se fueron a otra punta".

Por su parte, Adrián Pallares agregó: "Esas familias nunca se llevaron". Desde el primer momento en que se supo que Lionel Messi llegaba al PSG se rumoreó que había mala relación entre Wanda Nara y Antonela Roccuzzo.

Por su parte la periodista Karina Iavicoli afirmó: "Ella no lo ayuda con lo que hace. No termino de entender, él es un jugador de elite y es muy bueno en lo que hace, pero ella vino acá, hizo todo ese invento para que todos hablemos", sentenció.

Como si eso fuera poco, añadió: "No entiendo como no tienen una charla o no intercede alguien que realmente sepa para que él pueda darse cuenta ‘no estoy avanzando’".