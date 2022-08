Tras la infidelidad, Pepe Cibrián se reconcilió con Nahuel Lodi

Pepe Cibrián le dio una nueva oportunidad a Nahuel Lodi, su esposo, tras enterarse de su infidelidad. "Me hizo mal, pero lo amo", expresó en referencia al joven de 32 años con quien se casó hace un mes atrás ante 200 invitados en el salón Distrito Barracas

Tras varios días de incertidumbre la pareja decidió volver a apostar por su relación. En este sentido, Pepe explicó: “Fue una situación dura para mí. Me hizo mal, pero lo amo y me da igual lo que piensa la gente. No quiero dar explicaciones. Es una persona maravillosa y estamos intentando restablecer el vínculo con mucha buena suerte. Estamos juntos y estoy muy feliz”.

Luego añadió: “Tendrán que hacerse cargo de lo que dijeron en la Justicia. Se dijeron calumnias muy fuertes y deliradas”, en referencia a los medios de comunicación. Y concluyó: “Me hicieron mucho daño. Tampoco perdono que hayan hablado de mi tía Carmen que es una sagrada persona para mí”.

El director se expresó en sus redes sociales mediante un contundente video en el cual expresó sus sentimientos: "Se ha hablado indiscriminadamente de mis afectos, frente a las vivencias afectivas producto de mi reciente historia con Nahuel , opinando y calificando los sentimientos más profundos sin reparo que traté de tolerar entendiéndolo como algo propio del interés por las noticias comúnmente denominadas del corazón".