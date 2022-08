Viviana Canosa ¿víctima de sus ideales o del personaje que creó?

Viviana Canosa ya no está al aire en la televisión argentina, pero aún no mantiene en vilo a buena parte de quienes la quieren o no la quieren en el país. El espacio ya no la tiene como conductora en A24 por la presentación de su renuncia, en principio por una disidencia en cuanto al contenido que iba a presentar. Entre ese contenido se encontraba un supuesto informe sobre Sergio Massa (flamante ministro de Economía), por lo que las autoridades del canal ejercieron su derecho a no emitir el material.

Canosa se sintió censurada, discutió con los dueños del medio (a los gritos en los pasillos, según se supo), pegó un portazo y se fue. Luego uno de los dueños, Daniel Vila, salió a aclarar qué fue lo que llevó a la conducción de A24 a no emitir el material.

La polémica se instaló y en las últimas horas, se reavivó. Es que Canosa salió a asegurar que es “víctima de mis ideales”, porque fue censurada y obligada a renunciar.

“Me censuraron, es así de claro. No tengo laburo por seguir mis ideales. No hay más que eso, lo juro”, aseguró al periodista Sebastián Perello, más conocido como Pampito.

Rápidamente se poblaron las redes sociales con opiniones a favor y en contra de la conductora, en muchos casos sosteniendo que la forma de llevar adelante el programa y la visión ideológica que le introdujo fue parte de la creación de un personaje. Es más, adjuntaron en los comentarios la información sobre una periodista norteamericana que tuvo éxito con el mismo formato de confrontación y hasta del look de Canosa.

Por otra parte, confrontaron con estas opiniones quienes sostuvieron la autenticidad en la forma de actuar y pensar de la conductora y recordaron sus inicios televisivos cuando acompañó a Jorge Rial en programas de chimentos, como miembro del panel estable.

Lo cierto es que han pasado ya varios días en que la televisión nocturna de la Argentina no tiene a Canosa al frente de su programa y tanto amantes como detractores, siguen poniéndola en el aire de los debates.

¿Vos qué opinás?