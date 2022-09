"Me violó, es de lo peor": fuerte denuncia contra Pepito Cibrián

En las últimas horas se dio a conocer una fuerte denuncia contra el dramaturgo Pepe Cibrián Campoy quedó. El productor teatral uruguayo Raphael Dufort presentó con su letrada Raquel Hermida Leyenda ante la Justicia de Argentina, una denuncia que lo acusa a él directamente de violación.

Dufort, aseguró que la experiencia por la que pasó hace 25 años lo marcó para siempre. "Ahora tengo 49, soy otro Raphael. He vivido y he sufrido mucho", afirmó en A la Tarde.

"Hoy ir a una comisaría a denunciar abuso sexual de un hombre hacia otro no es tomado en serio. Vulgarmente dicen 'son dos gays que se están peleando'. Hace 20 años no tenemos la libertad y el tema arriba de la mesa como está hoy", reflexionó.

Además, adelantó que quiere ir "hasta que lo condenen" y pidió un "un careo en un programa de televisión" con el director de Drácula, Las Mil y Una Noches y otros tantos musicales de amplio éxito a nivel local. "Me alertó cuando él dijo que quería adoptar junto a otra pareja que tenía, que fueron a lo de Susana Giménez. Y ahí dije 'no, hay un límite para todo'", explicó.

"Cuando llegué (a su departamento) me extrañaba la cara de la empleada, me miraba como diciendo 'ahí viene otro más'. Empecé a dibujar y al rato llegaron dos chongos tipo taxi boys, y pasaron por un pasillo. A la media hora me llama Pepe a su habitación. Fui y vi que la puerta estaba entreabierta y la persiana estaba baja, la televisión prendida", detalló Dufort en la denuncia.

"Estaba desnudo en la cama y me dice 'vení, Raphael'. Me quedé helado, no por ver a un hombre desnudo, sino por su actitud corporal, estaba alzado. La situación me daba a película porno gay. Entonces me di cuenta de que los dos taxi boy estaban atrás mío. Me agarraron, me tiraron arriba del tipo, me bajaron el calzoncillo y me empezaron a manosear, a tocarme el pene. Me decían cosas obscenas y se lo tomaban como una risa", expuso.

"Me enojé y tiré un codazo fuertísimo. Pepe cuando vio que me puse loco dijo 'déjenlo al puto ese, ya va a volver'. Como pude, agarré algunas cosas y me fui corriendo llorando. Él estaba en juego que lo hacía siempre. Pero fue una violación, me arrancaron la ropa y me manosearon sin mi consentimiento", describió el productor uruguayo.