Horacio Pagani, sancionado tras su violenta pelea en vivo

El domingo, en el ciclo Pasión por el fútbol, Nicolás Distasio y Horacio Pagani volvieron a protagonizar otro escandaloso cruce en televisión. Los periodistas casi terminan a las piñas, en medio de un acalorado debate por lo que dejó el superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

Después de la tensa discusión, Pagani fue suspendido por un día. Por esa razón, el panelista no estará en la próxima emisión del programa de El Trece

En una nota con Socios del espectáculo Horacio Pagani se refirió a la tensa discusión con Nicolás Distasio: “Me faltaron el respeto y no soy de los que pone la otra mejilla, si me faltan el respeto, respondo el doble. Me dio la sensación que se me fue la mano, pero bueno, ya pasó”, reflexionó.

Pagani también habló de la sanción que recibió. "Seguramente no voy a ir el domingo, una especie de suspensión. Me dijeron que no vaya el domingo. Uno se tiene que hacer cargo de las cuestiones”, aseguró.

El periodista comentó que no se habla con Distasio y remarcó que él incumple los pactos de la profesión: “Yo no hablo con él, hace mucho que no hablamos. Lo que me enoja es que se hacen arreglos, pactos que él no los cumple”.

El periodista explicó que le molestó que su colega dijera que era hincha de Boca. “Yo no soy de Boca y si yo digo que no soy de ningún cuadro, no soy de ningún cuadro. Que él me quiera enrostrar algo, me parece que es una falta de códigos. Que la gente piense, sospeche me parece bárbaro, pero los periodistas que dicen qué cuadro sos…”, sostuvo.

