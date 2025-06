Continua el misterio: declara el novio del neuquino asesinado brutalmente en La Plata

La investigación para dar con el asesino de Pablo Mieres, el joven neuquino que apareció muerto en su departamento de La Plata, Buenos Aires, sigue su curso. El joven fue encontrado desnudo y maniatado, con dos golpes en su rostro pero sin otros rastros de violencia. Aunque inicialmente se sospechó de un crimen en ocasión de robo, ahora se sumaron otras sospechas, y están recabando testimonios entre el círculo íntimo del estudiante.

Una de las declaraciones clave será la de su novio, un muchacho de origen colombiano que, según se presume, convivía con él. Brindará su aporte ante las autoridades en las próximas horas, y podrá revelar datos acerca de cómo eran las rutinas del neuquino y que pasó con él en los momentos previos a su asesinato.

En una primera instancia se sospechaba que el hombre oriundo de Colombia se encontraba de vacaciones, fuera de Buenos Aires. Pero luego se confirmó que seguía en La Plata, y fue convocado por la policía para ser interrogado por el terrible homicidio.

Desnudo y atado con cordones de zapatillas

Cabe recordar que el cadáver de Mieres fue encontrado en la vivienda que ocupaba, en una zona céntrica de La Plata, ubicada en calle 115 entre 46 y 47.

Su cuerpo fue sometido a una autopsia, de la que aún se aguardan los resultados. Sin embargo trascendió que, salvo dos marcas en su rostro, no tenía indicios de lesiones de arma blanca ni de fuego. Tampoco de una golpiza que le hubiera dejado rastros de hematomas.

Lo llamativo es que se hallaba desnudo, tumbado sobre su cara y con sus manos y pies atados contra su espalda, anudados fuertemente con cordones de zapatillas, en una postura que lo inmovilizaba. No tenía ningún tipo de mordaza en su boca.

También se supo que las aberturas de la vivienda no habían sido violentadas. Adentro, hallaron un bolso tirado, en el que había una pava eléctrica. Sin embargo no parecían faltar elementos de valor. Salvo el celular del estudiante, que aún no fue encontrado.

¿Quién era Pablo Mieres?

Pablo tenía 37 años, nació en Cutral Co, residió en la capital neuquina y desde hacía unos años vivía en Buenos Aires.

Se radicó allí para estudiar Licenciatura en Biotecnología en la Universidad de La Plata. Era secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas. Además, a lo largo de su vida universitaria, participó en múltiples actividades solidarias, entre ellas, muchas efectuadas durante la pandemia por COVID-19.

Colaboró en el vacunatorio del Hospital San Martín, y tenía una fuerte vocación por la salud pública. Además de su rol institucional, era conocido por su sensibilidad artística y por su participación en espacios culturales. Tocaba instrumentos y formaba parte de actividades corales, lo que le valió el afecto de colegas, estudiantes y amigos.

Con respecto a su sexualidad, la vivía con total libertad. Sus familiares y amigos conocieron a todas sus parejas. Se desconoce, sin embargo, hacía cuánto que estaba con su último novio, el hombre colombiano que será interrogado.