Una influencer le pide 6 millones de U$D a un campeón del mundo por haber sido su novia: qué dijo la justicia

A casi tres años de la separación entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan, la justicia desestimó el pedido de la influencer llevó a cabo, ya que tras haber dejado su carrera de lado para acompañar al deportista, le había solicitado una importante compensación económica.

Según se informó, los jueces que llevan adelante el caso se declararon incompetentes para solucionar el conflicto, teniendo como principal factor el hecho de que la convivencia de la expareja ocurrió en mayor medida en Inglaterra. Acto seguido, para este tribunal, quedó sin efecto la compensación económica solicitada, que equivale a US$6 millones.

“En conclusión, por estimar que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por el art. 2602 del CCyCN, que justifican la aplicación de la foto de necesidad, los agravios deber ser desestimados, por lo que propiciaré la confirmación del pronunciamiento apelado”, señala el fallo y luego continúa: “Por las consideraciones precedentes, y oído que fue el Sr. Fiscal de Cámara, el Tribunal, por mayoría de votos, RESUELVE Revocar la resolución del día 31 de marzo de 2025 en cuanto rechazó la excepción de incompetencia planteada y, en consecuencia, disponer el archivo de la presente causa (art. 354 inc. 1 del CPCC)”.

Tras conocerse esto, Mayan habló con los medios y confío que analizan cual serán el paso a seguir con esta resolución: “Estamos viendo qué hacemos ahora. Me parece que todo es más de lo mismo. Las cosas en la justicia pueden demorar muchísimo tiempo. No conté cuando él estaba en otro lado, me enteré de muchas cosas por terceros y me tuve que comer todo esto”.

Tras derivar el caso al Reino Unido, la joven es consciente que podría perder la demanda, ya que en ese país no existe este tipo de reclamo para las mujeres. Una de las alternativas que podría llevar a cabo es la de elevar la demanda al tribunal supremo, instancia en la que su reclamo se rebajaría a un cinco por ciento de lo solicitado.