Habló la Tota Santillán: "Es verdad que me quise lastimar"

Luego de su intento de suicidio, La Tota Santillán rompió el silencio en A la tarde y se quebró en vivo al hablar de sus adicciones y el problema familiar que no le permite ver a sus hijas menores.

Desde la clínica donde se encuentra internando en rehabilitación, luego de su intento de suicidio semanas atrás, La Tota dio un móvil en vivo con A la tarde y entre lágrimas repasó todos los motivos que lo llevaron a tomar la drástica decisión de querer quitarse la vida.

“Hace tiempo vengo luchando con la bipolaridad y es muy difícil”, aseguró en una entrevista íntima con Karina Mazzocco y todo el panel, y reconoció que “me salteaba algunas tomas de los medicamentos, no es que tengo “mala junta” como muchos afirmaron. Si yo no estaba internado, me iban a pasar cosas mas graves¨.

El referente de la movida tropical despejó los rumores que aseguraban que tiene mala relación con sus hijos, por el contrario aseguró que son “quienes me llevan adelante”, y reconoció que hubo un confuso episodio entre su hija Daniela y su abogada, Soledad López, por lo cual decidió que no continúe con su labor de letrada, aunque reconoció que siguen siendo amigos.

Al preguntarle si “se quiso lastimar”, el animador reconoció entre lágrimas “Qué se yo… lo que sé es que tengo que valorar la vida, porque estoy rodeado de mucha gente y amigos que me quieren”, dijo quebrado y siguió “la vengo luchando y se pone difícil la cosa”.

A su vez, reconoció “no crean que es el entorno, es uno el que no se deja ayudar, yo toda la vida trabaje para mi familia y nada más”. Sin embargo, reconoció que “Mi mochilas eran los amigos del campeón, las drogas y el alcohol” , y le han jugado una mala pasada muchas veces.