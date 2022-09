Mónica Farro lleva a la Justicia a Pichot y a las feministas que la atacaron

El fuerte cruce tuitero entre Mónica Farro y Malena Pichot por el feminismo tomó mayor dimensión y pasó a manos de la Justicia. Según contó la vedette, dejó todo a cargo de su abogado, Ignacio Trimarco.

Farro dialogó con LAM y amplió el descargo que realizó en redes sociales, tras el repudiable ataque de Pichot por no coincidir con ella ideológicamente. "No la conocía a Malena Pichot. Yo no estoy en contra del feminismo. Creo que cuando uno habla con respeto tiene que ser respetada. Yo fui una mujer golpeada y me interesan los derechos de las mujeres", expresó Farro.

"Si no quieren violencia y están violentando a los hombres... Yo soy feminista pero no extrema. Yo me complazco a mi misma y, en todo caso, a la persona que yo quiero, no a todo el mundo. Si viviera de prostituta, sería rica", agregó. Y siguió: "Si una persona está buscando algo bueno desde el lado de la violencia, para mí no está bien. Y si encima violentás a las mujeres... Todas podemos opinar, y está bien que no estés de acuerdo con mi forma de pensar, pero con respeto".

Luego, en otro tramo de la conversación, Mónica reveló que le iniciará acciones legales a Malena Pichot y a todas las referentes feministas que la hayan denigrado: "Esto ya está en la Justicia, con Ignacio Trimarco, ya se iniciaron acciones legales. Y cada persona que me degrade y me denigre como mujer, como persona, más siendo mujeres, veremos qué pasa... Mañana ya me junto con Ignacio, ya está todo preparado, se mandará la carta documento y veremos qué pasa".