Flor de la V, lapidaria contra críticos de Mbappé y su romance con chica trans

Florencia de la V inició "Intrusos" con un fuerte descargo en contra de las críticas que ha recibido el futbolista, Kylian Mbappé, por su relación con la modelo transgénero, Inés Rau.

La conductora no quiso dejar pasar la oportunidad de repudiar la forma en la que un medio tituló la nota que relaciona a Mbappé con Inés: "Un medio muy importante sacó una noticia ayer de que lo encontraron en un yate con una señorita, pero el graph que utilizaron era 'sal de ahí Mbappé', pero salí de ahí porque la chica es una modelo trans. A mí me lleva a reflexionar esto; porque primero, la misoginia, el machismo, el transodio todavía está tan instalado en el fútbol mundial, porque claramente si esa situación se hubiera dado con él en un yate con una señorita heterosexual cis lo estarían festejando, celebrando...".

Asimismo, Florencia destacó a Mbappé y la importancia que podría tener esta noticia en el mundo del fútbol, a pocos meses de iniciar el Mundial: "No es la primera vez que sale publicada una foto con ella, ya la había acompañado a un festival del cine. Hoy merece mi respeto Mbappé, no sé si es o no la novia, pero me encanta que tenga la valentía de estar con una mujer trans en un mundo donde todavía existe el prejuicio hacia nosotras".

"Repudio profundamente porque en esta época debemos abrazar las diversidades, salgan de ahí con su mensaje transodiante", concluyó con firmeza Flor y en referencia directamente al medio.