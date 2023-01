Moria Casán: “Grasa + Celulitis + Cesárea = Libertad”

Luego de la polémica que se despertó en las redes sociales cuando una mujer criticó a Moria Casan por usar una bikini en la playa, la ex vedette, nuevamente, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

La polémica en Twitter comenzó luego de que una usuaria atacara directamente a la diva por mostrarse en bikini. Claramente, ni lenta ni perezosa, Casan no se quedó callada y le respondió con un contundente “Tapate vos” que rápidamente se volvió tendencia en la misma red social.

“Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta… Aclaro, además, el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto mi cesárea”, empezó su descargo. Y al mismo tiempo agregó contundente: “La playa es La Bristol. Menos grasa, más celulitis, más cesárea =libertad”.