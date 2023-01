La inusual reacción de Érica Rivas por Casados con Hijos

A pocos días de haberse estrenado en teatro y el retorno de una de las series más vistas de la TV argentina, Érica Rivas volvió a la escena a pesar de que ya no forma parte del reconocido elenco. Un periodista de espectáculos de Intrusos le quiso preguntar sobre Casados con Hijos y la actriz no se lo tomó para nada bien.

¿Cómo viste el estreno de Casados con hijos?", preguntó Gonzalo Vázquez de Intrusos, quien no logró la mejor respuesta por parte de Érica, que no se detuvo para responder y mostró algunos gestos de fastidio.

La actriz que interpretaba a María Elena Fuseneco no pudo llegar a un acuerdo con la producción de Casados con Hijos. Guillermo Francella, Flor Peña, Marcelo De Bellis, Darío y Luisana Lopilato debutaron a teatro lleno en el Gran Rex. Jorgelina Aruzzi reemplazó a Rivas en el elenco.

El elenco actual de Casados con Hijos

"No tengo nada para decir. Ya dije todo", expresó Érica ante las preguntas del periodista. "¿Te genera nostalgia?", repreguntó el notero. "No. Te invito acá, que está casi lleno", respondió la actriz.

Luego, uno de los asistentes de Rivas sembró algo de tensión en ese encuentro y quiso apartar al notero. "Decile a tu amigo que no me toque", dijo Gonzalo Vázquez, quien estaba realizando una cobertura para Intrusos.

El año pasado, Érica Rivas explicó por qué no forma parte de la vuelta de la comedia. "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista. Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", explicó.