Fátima Flórez contra Moria Casán: "No sos el ombligo del mundo"

Fátima Flórez y Moria Casán tienen un enfrentamiento porque "la One" no quiere que la imite sin recibir nada. La actriz contó en "La Noche de Mirtha" que la jurado quería que le dé dinero para hacer su personaje. En el Bailando 2023, la imitadora hizo de Yanina Latorre y la Diva no la miró en ningún momento. La humorista se sinceró en LAM sobre la situación que pasó en la pista.

La actriz reveló que Moria le había pedido dinero para que pueda imitarla: "De pronto empezó a sentirse molesta porque no quería que yo la imite. O quería que si yo la imitara le mande un sobre con plata. Lo cual no hay ningún problema, yo si le tengo que...No hay marco legal, pero no tendría problema si ella quiere que le pague. Igual mucha gente la imitó, va a tener que salir a pedirle a todos".

Fátima Flórez arremetió contra Moria Casán en LAM

Mientras la humorista estaba haciendo de Yanina Latorre en la pista del Bailando. La jurado se desentendió de la situación y no la miraba o estaba con el celular. En LAM, la angelita contó que a ella no le molestaba eso, pero fueron a buscarla y tuvo una fuerte declaración.

Fátima Florez se estaba yendo del programa y fue interceptada por un notero de LAM. La actriz todavía seguía en personaje: "Estuvimos bien, una es mucho y dos Yani son too much", dijo divertida. "Tenés el mejor mecanismo para no contestar, porque siempre sos el otro personaje", le dijo el cronista. "Yo sé que Fati es una grosa, es la One, la uno. No la One no, es otra", respondió picante la humorista.

Esta declaración dio pie a que el periodista le consulte: "Hablando de la One, estuvo media rara cuando participabas ahí en el estudio". "No me di cuenta, es que había tanta gente aplaudiendo y riéndose que no pude fijarme en Moria. Moria no estaba los ojos puestos en vos. No sos el ombligo del mundo, hello, no me sentí ninguneada. Esto va a terminar con Fati ganando", respondió Fátima Florez sobre Moria Casan.