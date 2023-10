"Párense de Manos": el evento de boxeo que enfrenta a streamers y músicos

Este sábado por la noche se hizo la presentación oficial del evento “Párense de Manos”, que reúne y enfrentará en una contienda de boxeo en el Luna Park a distintas personalidades del ambiente del streaming y la música. Se trata de un ambicioso proyecto que planeó el trío del programa radial "Paren la Mano” conducido por el comediante Luquitas Rodríguez, el ex prensa de CABB Germán Beder y el periodista ex TyC Alfredo Montes de Oca.



Sin embargo, este proyecto parte de la nada misma: los tres conductores han declarado muchas veces que ni siquiera han apoyado con vehemencia sus puños contra la cara de nadie. Aunque después de presenciar la última de las tres exitosas Veladas del Año que organizó el español Ibai Llanos –con una audiencia promedio de tres millones de espectadores–, la idea cayó como anillo al dedo para el trío que suele producir sus eventos durante sus programas radiales.



La velada argentina se llevará a cabo el 21 de diciembre desde las 18, nada menos que en el Luna Park, escenario icónico para el boxeo argentino que ahora recibirá a figuras emergentes del streaming y de la música. La aleatoriedad de los enfrentamientos encuentra su punto cúlmine en la pelea entre Piti, el líder de la banda Las Pastillas del Abuelo contra Luken, un jugador profesional de Counter-Strike.



La otra pelea que reviste cierta carencia de sentido es entre el streamer de fútbol conocido como La Cobra contra el Chapu Martínez, quien se hizo conocido en las redes en 2018 por sus videos pidiéndole a Lionel Messi que trajera la Copa del Mundo. No obstante, el enfrentamiento estelar lo disputarán los comediantes Roberto Galati –dupla humorística de Luquitas– y Gregorio Rosello, hoy conductor en Luzu TV.



El evento “Párense de Manos” se transmitirá por la plataforma Twitch, en la cuenta del comediante y conductor del programa. La lógica central del mismo es más el show que el deporte, por lo que también se espera que se anuncien las participaciones de varias estrellas musicales del género urbano como Duki, Dillom, Rusherking, entre otros.



Estos serán todos los enfrentamientos del 21 de diciembre en el Luna Park:



· Palito (Influencer) vs. Valentín Torres Erwerle (Periodista deportivo)

· Luken (Jugador de Counter-Strike) vs. Piti Fernández (Líder de Las Pastillas del Abuelo)

· Chapu Martínez (Influencer) vs. La Cobra (Streamer de fútbol)

· Seleneitor vs. Juli Savioli (Ambas streamers)

· Milica vs. Mili Mansilla (Ambas streamers)

· Zzk (Streamer y jugador de LOL) vs Frankkaster (Streamer de Counter-Strike y creador del equipo 9z)

· Roberto Galati (Streamer y comediante) vs. Grego Rosello (conductor y humorista)