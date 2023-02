Durísima: Charlotte Caniggia habló de la relación con sus padres

Si bien su característico tono desfachatado no es novedad, esta vez Charlotte Caniggía volvió a sacudir a las redes sociales con una fuerte confesión sobre el vínculo que mantiene con sus padres, el exjugador Claudio “El Pájaro” Caniggia y la mediática Mariana Nannis. A través de “cajita de preguntas” en las historias de Instagram, la influencer empezó a hablar de su vida privada y dejó tela para cortar.

“Estoy con muchas ganas de contarles sobre mi así que pregunten" invitó Charlotte a sus seguidores, por lo que la ola de preguntas e interrogantes sobre su intimidad no tardó en aparecer.

Sin embargo, cuando uno de los usuarios le preguntó si se llevaba bien con sus padres, la hija de “Cani” se sacó el casette como suele hacer y disparó con munición gruesa. “No. No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos", respondió, sin más vueltas, la joven, sorprendiendo a todos los que seguían en directo el cuestionario.

"Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Sólo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", remató Caniggia, con cierto dejo de tristeza y emoción en sus palabras, ante los ojos de cientos de internautas.

La influencer, que se prepara para ser tía producto de la relación entre su hermano Alex y la bailarina Melody Luz, continuó con su catarsis y agregó que no tener vínculo con sus padres ya no le importa, aunque reconoció que la pasó mal en su momento.

Precisamente, al ser consultada sobre la llegada de su sobrino, Charlotte sostuvo que “estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor” y finalmente culminó la ronda de preguntas diciendo que su hermano y su pareja “serán los mejores papás del mundo”.