Artistas internacionales con fiebre mundialista

Como en cada edición, el Lollapalooza movilizó los corazones de los miles y miles que asistieron al evento. Con una grilla compuesta por decenas de artistas nacionales e internacionales, el evento que recorre todo el mundo deja que hablar por el vínculo que se forja entre el público argentino y los músicos. En esta ocasión, fue la fiebre mundialista lo que provocó la conexión.

El viernes, en la noche de apertura, el line up tenía como gran cierre los shows de Rosalía y Drake. En lo que respecta al show del rapero norteamericano, fue un espectáculo lleno de emociones contradictorias. Por un lado, hubo mal estar por parte de la producción por el impedimento del artista de transmitir el show por streaming minutos antes de que se suba al escenario. Luego, su recital culminó mucho antes de lo estipulado. Pero, no fueron todas malas durante su presentación: mientras la gente aclamaba su nombre, el cantante frenó el clamor de sus fanes y empezó a entonar el famoso Muchachos.

La iniciativa de Drake sorprendió a todos. Pero, no fue el único que aprendió la nueva indiosincrasia argentina. Y es que, en la jornada del sábado cuando se cumplían exactamente 3 meses de la obtención de la copa del mundo, el grupo Twenty One Pilots subió a su trompetista a tocar la melodía de la canción que fue la musicalización del mundial de Qatar. La agrupación fue la última en confirmarse, ya que se sumaron tras la baja de Blink-182. El grupo liderado por Chris Salih sabía de la expectativa que había por ellos y por eso hicieron un cover de All the small things, uno de sus hits. Pero, para suerte de sus fans, la banda apostó por más y dio lugar para que se siga festejando el logro de la Scaloneta.