Camilo habló por primera vez sobre su crisis con Evaluna

Con canciones positivas y una personalidad sencilla y abierta, Camilo se ganó el corazón de sus fans, quienes viven pendientes de lo que pasa tanto en su vida artística como en su relación con Evaluna y su pequeña bebé Índigo.

En los últimos días, ambos quedaron envueltos en rumores de crisis, pero hasta ahora, ninguno de los dos había hablado al respecto. Por ese motivo, Camilo decidió romper el silencio y aclaró que dentro de su vida, "no todo es color de rosa".

En una reciente entrevista que dio el cantante contó que entre tantas alegrías hubo una que otra situación que desestabilizó a la joven pareja, esto sin poner en peligro la relación, pero sí mostrando que no todo es lo que parece.

“Por supuesto que en mi relación con Evaluna hemos pasado por momentos muy complicados. Hemos vivido terremotos muy complejos, hemos vivido momentos en los que nos hemos preguntado ‘¿pa’ dónde va esto? ¿Qué va a pasar?”, expresó Camilo

Además, aclaró que las peleas y los malos momentos no son parte del día a día que quieren mostrar en las redes. Por eso, muchas veces lo que se ve no es realmente lo que pasa: "Eso no cabe en las fotos ni se comparte nunca. Pero es muy importante decirlo, porque entonces uno dice ‘¿entonces es una relación diferente a la mía?’ 'No'", explicó.

Con respecto a los rumores de separación, indicó que “pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc, etc. Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando”, confesó Camilo.