Atropelló y mató a su hijastra de 10 años en Villa Ceferino

En un confuso y dramático episodio, una nena de 10 años falleció esta mañana en el Hospital Castro Rendón luego de ser atropellada por una camioneta en la que iba su propia madre como acompañante, y que manejaba la pareja de esta.

Según detalló el comisario mayor Daniel Asselborn a Mejorinformado.com, el hecho se produjo cerca de las 12 de la noche del domingo en el cruce de las calles Bajada del Agrio y Lago Queñi, en el barrio Villa Ceferino, de la ciudad de Neuquén.

Según indicó el funcionario policial, "el conductor no se fugó, pero no hizo su presentación en la comisaría de forma inmediata, evidentemente por el shock". Él hombre iba con la madre de la nena, su pareja, en la camioneta, y algunas primeras hipótesis indican que la nena intentó subirse al vehículo porque no quería que su mamá se fuera.

"Ellos continuaron su marcha y fue la tía la que se dio cuenta y avisó que la nena estaba herida. Entonces dieron la vuelta, la llevaron de urgencia al hospital Bouquet Roldán, y luego la derivaron al Castro Rendón por la gravedad de las lesiones. Allí esta mañana lamentablemente falleció" contó el comisario.

El conductor y la camioneta ya están a disposición de la justicia, según indicó Asselborn.