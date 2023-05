Pampita destrozó a Mar Tarrés: "Sos una busca fama"

Pampita se convirtió en noticia en las últimas horas luego de que la influencer Mar Tarrés la acusara de no querer apoyarla en una ONG que protege a los animales. No obstante, la modelo no se quedó callada y le respondió con altura, dejando en evidencia la mala onda que existe entre ambas desde sus cruces en el Bailando 2021.

Tras el escándalo que se desató en la tarde del jueves 18 de mayo, Mar Tarrés subió un posteo a su cuenta de Instagram donde se ve una nota de TN Show y expresó: "Es que no firmar también es una manera de permitir que siga existiendo el maltrato y el abandono animal, es seguir mirando al costado y no ayudar a que esto se termine. Si no te caigo bien yo y por eso no firmas, no es para mi, es para ellos, los animales que sufren. No se trata de que si no te cae bien quien emprende la campaña no firmas".

Ante esto, Pampita fue letal y le respondió: "Ahí tenés tus notas en los portales, todas a costa mía. Te salió bien la estrategia. No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y transparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginás de muchas otras maneras. Qué ingenua yo en haberte contestado. Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen '¿pero cómo no la conocías?".

"Parece que te manejás así bastante seguido. Qué miedo poner una firma en un proyecto de alguien que si no hace lo que ella quiere, se maneja así. No sé quién se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá a esos animales los cuide alguien con un buen corazón y no vos", cerró explosiva.