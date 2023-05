¡Una fortuna! Cuánto pide Pampita para ser jurado en el Bailando

Pampita es una de las integrantes del jurado del Bailando más icónicas dentro de los últimos años del programa. Es por eso que, cuando se supo que se estaría grabando una nueva edición a cargo una vez más de Marcelo Tinelli, los focos se pusieron en ella y en averiguar si volvería a ser parte del exitoso ciclo de la televisión argentina.

Sin embargo, parece ser que esto no será tarea fácil. Según reveló Marina Calabró en su columna de espectáculos radial, la modelo estaría pidiendo una cifra escandalosamente elevada para ser parte del Bailando 2023.

La periodista expresó: “Marcelo Tinelli anda con algunos problemitas presupuestarios. Le ajustaron el presupuesto a Marce. A mí me dicen -es una cifra tentativa, tómela con pinzas- me dicen 20 palos para él más los cuatro jurados”, explicando que al conductor de América no podría cubrir los gastos que le llevarían contratar a los históricos jurados, entre ellos, Pampita.

Por último, Calabró agregó: “Tenemos el dato exacto del pedido de uno de los jurados que no es ni De Brito, ni Polino, ni Moria. De los 20 palos (si hay que descontarle el pedido de Pampita y hay que pagarle a Marce) estamos muy justos, queda casi nada”, declaró la columnista que, aunque no haya dado con lujo de detalles la cifra exacta, dio a entender que se trataba de algo cercano a 20 millones.