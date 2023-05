La Mole Moli, condenado a prisión por violencia de género

Fabio "La Mole" Moli fue condenado a 2 años y 2 meses de prisión en la causa por violencia de género que le inició su expareja y madre de sus hijos, Marta "La Negra" Galiano. La Cámara 12ª del Crimen encontró culpable al exdeportista que pidió perdón por su accionar.

Hoy, lunes 29 de mayo, se leyó la sentencia de la Justicia en la causa que involucra a La Mole Moli quién fue sentenciado a una pena de 2 años y 2 meses en suspenso, por lo que no irá a la cárcel. Durante el proceso penal, el exboxeador admitió haberle dado "una cachetada" en el brazo a su ex, aunque no fue condenado por esas "lesiones leves" ya que el delito prescribió.

La Mole Moli durante la sentencia

Cabe destacar que Fabio también recibió la absolución de otras dos acusaciones que tenía en su contra. La jueza Bella le otorgó el beneficio de la duda en el caso de: lesiones leves, virtualmente probadas durante el debate pero prescriptas por el paso del tiempo; y violación de domicilio

La Mole Moli junto a su abogado.

Qué dijo La Mole Moli luego de recibir la sentencia

En diálogo con los medios cordobeses que esperaban su salida, La Mole expresó: "Ya se terminó, ya se acabó. Me voy a mi casa a seguir 'laburando', porque tengo que mantener a mi familia. Ustedes ya escucharon lo que dije. Completamente de acuerdo con la sentencia".

Luego estuvo en una tenso móvil con Intrusos: