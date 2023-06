Marley complicado: peligra el estreno de su nuevo programa

Marley sigue en el ojo de la tormenta, luego de que Ángel de Brito diera a conocer las denuncias contra el conductor, quién fue acusado por un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad. Con esto, Telefe habría tomado una tajante decisión sobre su futuro en la televisión y Marina Calabró brindó detalles sobre lo que podría pasar.

‘’¿Por qué uno dice Telefe y dice bueno… magnánimo, fabuloso, súper producciones, etcétera? La primera cuestión tiene que ver con el programa de Marley, con ‘’Expedición Robinson’’, ‘’Survive’’ o como le quieras llamar’’, comenzó diciendo la periodista en Lanata sin filtro por Radio Mitre.

‘’Él está grabando en Colombia efectivamente, eso no se detuvo, pero yo estuve averiguando y me dijeron que esto no se va a emitir hasta que la justicia se expida sobre la causa federal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo’’, detalló Marina y Jorge Lanata intervino: ‘’Esto puede pasar dentro de 4 años…’’.

Alejandro Wiebe - Marley

Y la periodista respondió: ‘’Mi sensación por lo que yo hablé ayer, ellos están apostando a que no le den curso a la demanda, a que la desestimen, ¿me explicó? Ahora, el dato que yo tengo y que fue información publicada, es que habían llamado al denunciante, que es este denunciante de Misiones, de Oberá, para ampliar su declaración. Ósea lo van a escuchar al denunciante y después verán que curso toma la causa’’, reveló Marina.

PELIGRA EL ESTRENO DE ''EXPEDICIÓN ROBINSON''

Sobre este contexto, Marina Calabró hizo hincapié en la importancia de los tiempos sobre la demanda y que podría peligrar el estreno del nuevo programa de Marley, ya que no le otorgaría ganancias a Telefe: ‘’Me parece que ahí la cuesta es, bueno si desestiman, si no hacen lugar a la demanda, aquí no ha pasado, el problema es que como usted dice, si hace lugar a la demanda (refiriéndose a lo que dijo Lanata), ahí estamos complicados en los tiempos’’.

Marina Calabró en Radio Mitre

Luego, la periodista añadió: ‘’¿Saben cuál es el problema acá?, que este proyecto, ‘’Expedición Robinson’’ está en el presupuesto 2023 pero no va a dar un mango en el 2023. Este año, en el balance 2023 es todo pérdida, es un gasto a cuenta de lo que podría ser un recupero en el 2024 o 2025’’, cerró la periodista sobre el programa de Marley.