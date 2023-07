Jey Mammón fue eliminado y reemplazado por otro actor en una película

A Jey Mammón lo vimos hace pocos días, reaparecer públicamente en los Martín Fierro, luego de que lo alejaran de la televisión por la denuncia de abuso que realizó Lucas Benvenuto. Convencido de su inocencia se mostró seguro y no dudo en declarar 'voy a ir con la frente en alto y que me saluden los que quieran y los que no, no'.

Por supuesto, que se armó revuelo y muchos no se aceraron a saludarlo. Su escándalo también lo dejó sin trabajo y Telefe lo bajó de la conducción de "La Peña de Morfi". Ahora, tuvo un duro revés porque lo habrían eliminado de una película que ya había filmado.

QUIÉN REEMPLAZA A JEY MAMÓNN

"Sí Jey estuvo en la película que yo filmé, y ahora lo reemplaza Ronnie Arias, Jey hacía de un conductor de televisión. Laburé con Jey el año pasado, lo que sucedió, ocurrió después de grabar la peli. Si me sorprendió lo que pasó, porque tenía buena relación con él, es raro ver a alguien con quién laburaste en esa situación, debe haber sido tremendo", expresó Sofi Morandi, una de las protagonistas del film, en Socios del Espectáculo.

Ronnie Arias

"Desde la producción nos explicaron que era algo que tenían que solucionar ellos, y yo no tenía tantas escenas con Jey, es más con los actores que sí estuvieron más con él, y van a tener que regrabar", agregó Sofi.

La película en la que participó Jey Mammón y decidieron quitarlo se llama '29 horas y media' y es un homenaje a la banda Los Twist. El film se grabó el año pasado y el escándalo con el exconductor de La Peña de Morfi ocurrió este año, por lo que los productores eligieron sacarlo a través de Inteligencia Artificial. Por este motivo, convocaron a Ronnie Arias para que represente el personaje que hacía Jey.

En una reciente entrevista Ronnie declaró: "Yo no reemplazo a Jey Mammón, hago el personaje que hacía Jey, se reescribieron escenas, se rodó todo de nuevo, hay partes que están hechas con Inteligencia artificial, partes que están hechas con efectos especiales. Imagínate que no se podía juntar a todo el equipo para cambiar todo", explicó.