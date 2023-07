Fuerte video de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón en los Martín Fierro

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammón por abuso sexual, realizó un fuerte descargo a través de Instagram durante la transmisión de los Premios Martín Fierro 2023, a la que se presentó el conductor.

Minutos previos a que llegara Jey a la ceremonia en el Hotel Hilton, Lucas optó por hacer una transmisión en vivo a través de las redes. A diferencia de sus anteriores videos, en esta ocasión no pronunció ninguna palabra , sino que exhibió carteles con frases contundentes.

El joven patinador cubrió su boca con una cinta y, en primer lugar, mostró frente a la cámara un papel que afirmaba: "Es imperativo respetar los derechos de los niños". Acto seguido, levantó otro cartel con la palabra "Nunca". Por último, compartió uno con el hashtag "#NoALaVulneraciónDeLosNiños".

Una vez que exhibió cada uno de estos mensajes, Lucas Benvenuto los rompió. Después, se sirvió una copa de champagne y, profundamente conmovido, aplaudió enérgicamente sin pronunciar una sola palabra. Mientras tanto, Jey Mammón disfrutaba de los premios Martín Fierro en Buenos Aires.

Cabe destacar que las consecuencias del caso se hicieron sentir con la presencia de Jey. Trascendió que, apenas llegó, se hizo sentir el rechazo de sus compañeros de mesa. Si bien el conductor subió una selfie a sus redes junto a Jesica Cirio y Rodrigo Cascón, ex compañeros de la peña, a los pocos minutos, todos abandonaron la mesa, dejando al conductor solo con quién lo acompañaba.