Natacha Jaitt: Se conocieron detalles de su Tablet

Natacha Jaitt falleció el 23 de febrero de 2019, en el salón de fiestas Xanadú de Tigre bajo circunstancias que aún están siendo investigadas. Ahora, después de más de cuatro años de su muerte, finalmente lograron acceder a la Tablet de la artista, la cual contiene documentos que podrían implicar a diferentes personas.

En el programa DDM, conducido por Mariana Fabbiani, dieron a conocer algunas de las búsquedas que realizó la actriz en su tablet días antes de fallecer. En periodista Martín Candalaft reveló algunos detalles.

Algunos detalles de la búsqueda de Natacha Jaitt

Algunas de las búsquedas que realizó Natacha en su IPad fueron: “2449 elementos buscados, de los cuales 33 corresponden al 22 de febrero. ¿Qué es lo que busca ella? Fantino - Bastía, Jugador colorado Bastía, Bastía, dólar, significado de mariposa que muere en mi habitación y Whitney Houston”, fue lo enumerado por el periodista.

La furia de Ulises Jaitt

A todo esto Ulises Jaitt, tras ver los chats expuestos en televisión, expresó su descontento y advirtió que investigará a los panelistas de "El Diario de Mañana" que se hayan metido con él.

En una entrevista en "A La Tarde", Ulises dijo: "No está bien lo que hicieron, ni siquiera me han consultado si yo estaba de acuerdo en que se muestre cuestiones de su salud. La verdad es que no se manejaron bien"

Además, el periodista agregó: "Vuelvo a repetir. Los que han atacado a Natacha, tuvieron comentarios misóginos, y otros que han jugado con algo delicado con mi vida, que estén limpio porque voy a sacar todo a la luz"