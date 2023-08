Alcoholemia positiva: Fede Bal reconoció cuántas cervezas tomó

Siempre, Federico Bal está mezclado en algún escándalo. El fin de semana, los inspectores de tránsito de Bariloche detectaron que manejaba borracho. El actor decidió hacer un descargo en sus redes sociales y reconoció que “había tomado dos cervezas”.

El actor, que se encuentra recorriendo la cordillera junto con amigos, ya dejó la ciudad rionegrina y ayer se encontraba en San Martín de Los Andes. Si bien tenía pensado recorrer el camino de los 7 Lagos y llegar a Villa La Angosutra, se tomó unos minutos para subir un video a Instagram, en el que explicó lo sucedido.

El hijo de la ex vedette Carmen Barbieri y el capocómico Santiago Bal, comenzó el monólogo con un relato de lo sucedido: “Algunos saben, otros no, el domingo me dio positivo, alcoholemia me dio 0,70g/l en Bariloche”.

Tal como rezaba el acta de infracción que se hizo pública el lunes, Bal reconoció que la prueba de alcoholemia indicó que superaba el máximo permitido en Bariloche que es de 0,50 gramos por litro de sangre.

Bal econoció que fue un error manejar en ese estado: “La verdad una cagada, estaba permitido 0,50. ¿Hice mal? Si, no se tiene que tomar alcohol, no, cuando uno maneja”.

Y luego aceptó que “me tomé dos cervezas, habían venido mis amigos del aeropuerto y estábamos brindando”, lo que confirma que había bebido alcohol y en ese estado decidió conducir el Nissan Versa en el que se movilizaba por las calles de la ciudad junto con amigos.

En cuanto a cómo sigue el trámite legal, Bal aseguró que pagó la multa de manera voluntaria y que le retuvieron su carnet de conducir, que le será devuelto en 30 días.

El actor le recomendó a sus miles de seguidores que “no hay que manejar cuando uno toma alcohol, ni siquiera dos cervezas, ni una copa de vino”, Y cerró con una reflexión: "Está bueno poder pasar por acá y dejarles ese consejo o recomendación de que no hagan lo que me acaba de pasar a mí”.