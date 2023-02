Nazarena, feroz contra Carmen: "su hijo no respeta a ninguna mujer"

El revuelo mediático que se está generando con los chats de Fede Bal y sus amantes varias, se apoderó de las noticias, y a cada minuto la novela suma más capítulos. A este culebrón se sumaron dos titanes del escándalo nacional, Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, ex consuegras, que se sacaron chispas.

Todo comenzó con las declaraciones de Carmen en su programa de Ciudad Magazine. donde afirmó: "Las caras de cierta gente son como diciendo 'viste, tenía razón'. Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras”, dijo la figura sin mencionar a Vélez, panelista de LAM.

Para qué...! La onda expansiva hizo que este jueves, en vivo, Nazarena le respondiera a Carmen sin piedad: "Que lo maneje en terapia. Si estoy en un programa y dicen que se van a tatuar un pene y no me río es porque no estoy prestando atención a lo que habla mi compañera. Si yo me quisiera hacer una fiesta de esto me la hago, estoy a días de ser abuela y no me interesa", comenzó la angelita.

"Siento que Carmen no entendió nada. Hace dos meses me quería pedir disculpas, y ahora me amenaza".

"Me estoy comportando como una señora y no por ella porque no lo merece, sí por mi hija, me tendría que pedir disculpas pero no me interesa. Carmen no soporta que la ignore", añadió la mamá de Barbie Vélez.

"Ella como madre debe estar pasando un mal momento. Debe ser triste, uno se replantea un montón de cosas como mamá, uno se debe replantear por qué su hijo no respeta a ninguna mujer" cerró contundente.

Sin dudas que estas dos exponentes del mundo del espectáculo nacional, siguen en pie de guerra.