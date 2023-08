Lali se despachó contra Milei: "anti derechos"

Lali Espósito fue a fondo este lunes dando su opinión sobre lo que había posteado anoche, post victoria de Javier Milei en las elecciones Paso 2023. En sus redes la cantante había puesto este domingo, cuando se conocieron los resultados: "Qué peligroso. Qué triste".

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Y debido al nivel de respuestas de todo tipo que recibió, hoy Lali salió a justificar sus dichos:

"No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos.Aunq sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente.Podría no opinar nada,obvio. Es lo más "cómodo" pero no soy así Asique ...Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen!Un beso respetuoso para todos".

La publicación, que tuvo más de 33 mil likes, recibió varios comentarios a favor del libertario. "Peligroso es vivir con 120% de inflación y 50% de pobreza, genia"; "Peligroso es el peronismo Lali. Nadie puede tenerle miedo a la libertad, salvo los esclavos"; "Peligrosos son los que están", decían algunos de los mensajes.