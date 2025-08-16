Cayeron dos albañiles robando el alambrado del aeropuerto de Roca

La escena parecía sacada de una película de bajo presupuesto, pero ocurrió ayer por la tarde-noche en el sector noroeste de Roca. Dos albañiles, de 42 y 45 años, fueron sorprendidos mientras robaban rollos de alambrado perimetral del aeropuerto Arturo Umberto Illia. Ambos terminaron esposados.

El operativo se activó gracias al llamado de una vecina que notó movimientos extraños en el sector norte del predio. No dudó: marcó el número 911 RN Emergencia y dio las descripciones precisas para que el personal policial pudiera atrapar a los ladrones.

Minutos después, un móvil policial llegó al lugar y en una calle de tierra poco transitada que conecta un lateral del aeropuerto con una línea de alta tensión, interceptó de frente a un auto que pretendía alejarse del lugar. Lo que encontraron fue insólito: un Renault 9 con rollos de tejido romboidal atados al techo y desbordando el baúl. Dentro, dos hombres que no supieron explicar demasiado.

Mientras intentaban explicar que habían sido contratados para realizar un flete, pero sin poder brindar muchas precisiones, el personal policial constató que uno de ellos coincidía con la descripción aportada por la denunciante. El otro tenía un alicate en el bolsillo, herramienta clave para cortar el cerco. A pocos metros, los efectivos hallaron el tramo faltante del alambrado. Todo cerraba. Las pericias posteriores determianron que en total habían cortado unos 50 metros de alambrado olímpico perimetral

La fiscal de turno ordenó el traslado de los sospechosos a la unidad policial. Quedaron detenido por robo en flagrancia y les formularán cargos en las próximas horas.