Llegó el día, Raúl “El Carnicero” Panguilef va por el título argentino

En la casa de la Federación Argentina de Boxeo, Raúl Panguilef tendrá la gran chance de pelear por el título argentino, cuando se enfrente esta noche de sábado desde las 21 ante Silio Nicolás Vilte por el cinturón vacante Súper ligero. La pelea se podrá ver por TyC Sports.

La gran chance para “Pangui” llegó, esta noche peleará por el cinturón argentino ante el local Vilte, quien en el pesaje dio 63kg, y llega con 12 triunfos, 8 de ellos por KO, sin derrotas ni empates.

El popular boxeador del barrio Sapere dará otro paso importante en su carrera que continúa en ascenso, y que consiguió 13 triunfos, 5 de ellos por KO, 2 derrotas y dos empates. Llega con una racha consecutiva de 13 triunfos, la última en Cipolletti ante Gabriel Soares en marzo. registró en la balanza 62.500kg.

“Llegamos de la mejor manera, con mucha seriedad y entusiasmo, esperando que llegue el momento para ir a buscar el título” dijo Nicolás Acuña, entrenador del boxeador neuquino agregando que “Trabajamos todo, analizando y recordando lo duro que fue llegar hasta acá, motivándonos y disfrutando. Lo que tiene “Pangui” es que le sobra corazón, sueños, ganas. Tengo una confianza ciega porque sé que vamos a dar todo y que nos vamos a traer el título”.

equipo de Panguilef, que buscará la gloria

Por su parte el boxeador 31 años, (9 más que su rival) sostuvo “estoy contento y emocionado, preparado para dejar todo y quiero traer el título para Neuquén. Dejar todo por la preparación que hice. Estoy tranquilo por el entrenamiento que estoy haciendo, hago lo que me gusta”, dijo el boxeador de Uppercroos.

La delegación partió este jueves rumbo a Buenos Aires, El viernes fue el pesaje y el sábado en la pelea de fondo, que será trasmisión de TyC Sports, irá en búsqueda del título.

La velada completa:

Junior Zarate 47,550 vs Juan Coronel 47,400

Título latino OMB mínimo (vacante)

Silio Vilte 63,000 vs Andrés Panguilef 62,500

Título argentino superligero (vacante)

Diego Roldán 56,700 vs Abdo Jabdor 57,300

4 rounds

Lucas Coderch 77,400 vsJulián Mármol 76,700

4 rounds

Karim Crucce 99,900 vs Nahuel Palacios 113,100

6 rounds

Tamara Fernández 50,800 vs Gisela Quintanilla 50,600

6 rounds

Alejo Perviu 64,000 vs Franco Martínez 62,900

4 rounds

