Polino destrozó a Nicole Neumann porque no lo invitó a su boda

La boda de Nicole Neumann con Manu Urcera está cada vez más cerca. La modelo ya envió las invitaciones para el evento que se celebrará el 8 de diciembre a sus familiares y amigos . Sin embargo, Marcelo Polino se sorprendió al ver que a él no le llegó una invitación y demostró su enojo ante la situación.

En Polémica en el Bar, el periodista de espectáculo compartió su indignación: "Nicole Neumann se casa, pero invitó a Flavio Mendoza y a mí no. Yo la he defendido en tantas circunstancias"

Al escucharlo, Eliana Guercio le consultó: "¿Pero vos, no eras su amigo?", y Gabriel Shultz agregó: "Pero, ¿a vos te molesta no haber sido invitado?". "Sí, porque me encantaría ir con Flavio. Yo además estuve compartiendo con ella trabajo en los 8 escalones de Guido, y ahí ella me había dicho, 'vamos a hacer una pequeña despedida de soltera entre los tres para chusmear, pero no", detalló Marcelo al aire.

Marcela Tinayre intentó calmar la situación y le comentó a Marcelo Polino para cerrar el tema: "Bueno, tu apellido es con P, si está enviando las invitaciones por orden alfabético, tal vez la tuya todavía no llegó".

¿Qué celebridades están invitadas a la boda?

Recientemente, en Socios del Espectáculo dieron detalles inéditos de la unión entre Nicole y Urcera al aire. Los conductores del ciclo revelaron que figuras están invitadas a diferencia de Polino.

Rodrigo Lusssich reveló en vivo: "Sorprende que no haya invitado a Guido Kaczka, a él no le gustó nada que se haya ido del programa de los 8 escalones. Pero al Pollo Alvárez sí lo invitó".