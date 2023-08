Confirmaron la prisión preventiva de L-Gante... ¿y ahora?

Los abogados de L-Gante interpusieron un recurso que pide por la inocencia del cantante, en la causa por privación ilegítima de la libertad, y no fue tenido en cuenta. Su situación es más complicada que antes ya que la Cámara de Apelaciones de Mercedes confirmó la prisión preventiva.

Pero, eso no es todo. Cabe recordar que hay otro recurso que corre en paralelo y que todavía no fue definido, y se encuentra en el Tribunal de Casación Penal Bonaerense. Desde esa cámara, se deberá determinar en última instancia si corresponde o no darle la excarcelación extraordinaria al cantante. Si le dice que no a la defensa, el músico ya no tendrá la posibilidad de dejar la cárcel antes del juicio.

La nueva decisión certifica que ya en dos instancias seguidas la Justicia tiene elementos válidos en la acusación para determinar que Elián Valenzuela tiene que tener prisión preventiva debido al delito por el que se le apunta.

L-Gante fue denunciado el 27 de mayo por un vecino de la familia de Valenzuela, Torres. Esa mañana, a la salida de un local bailable hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada “La Mafilia”, el grupo de amigos y músicos al que pertenece el cantante. El joven denunciante afirma que recibió amenazas y agresiones físicas. Además, indica que el artista lo buscó a bordo de un BMW blanco y lo apuntó con un arma, como así también lo obligó a subir al vehículo.