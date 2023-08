Villarruel destrozó a Lali: "Te llenás la billetera con el Estado"

"Lali, vos te llenás la billetera con el Estado", es parte de lo que dijo la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel; al ser consultada sobre los dichos de la cantante en relación a Javier Milei después de los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Cabe recordar que Lali Espósito generó polémica a través de su cuenta de Twitter, cuando publicó: “Qué peligroso. Qué triste”. Lo hizo, justamente, minutos después de conocerse el triunfo de Javier Milei (La Libertad Avanza) en las últimas elecciones.

Es en este contexto que Victoria Villarruel fue consultada por Crónica por los dichos de Lali. Y, expresó: “La conozco a Lali pero no la escucho, no me gusta mucho esa música”. Acto seguido, desató dichos que destrozaron a la cantante: “Lali, vos te llenás la billetera con el Estado. Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das... Y lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera. Entonces no me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal. Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos porque de política parece que no tenés mucho para decir” .

Cabe recordar que, por su parte, Javier Milei también fue consultado - en ese entonces - por el tweet de Lali y aseguró no conocerla. "Está bien, pero qué se yo, yo escucho los Rolling Stone o escucho ópera, no soy muy idóneo en música popular", fue parte de lo que expresó.