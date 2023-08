Andrea Rincón, furiosa tras abandonar el piso de Intrusos

Andrea Rincón se convirtió en una de las noticias del día luego de protagonizar un escándalo mediático que, al parecer, recién comienza. La actriz estaba invitada a Intrusos y, antes de salir al aire, por un inconveniente o mal entendido, decidió no hacer la nota en el programa que conduce Flor de la V.

Al regresar a su casa, producida como había ido, decidió hacer un Vivo en su Instagram para contar lo que había sucedido.

El descargo de Andrea Rincón contra Intrusos

Andrea relató frente a la cámara de su celular, que había recibido la invitación por parte de un productor de Intrusos e incluso mostró la conversación escrita que mantuvo con él.

Allí, le proponía ir a un "mano a mano" con Flor de La V, es decir, una entrevista solo con ella. Sin la intervención de los panelistas.

Cuando ya estaba maquillada, peinada y cambiada, o sea, casi lista para salir de su casa, su amigo Jey Mammón le comentó que a él le habían dicho lo mismo cuando lo invitaron a la nota que dio en el programa y luego no se había respetado esa consigna.

Qué dijo Flor de la V en respuesta a Andrea Rincón

"Lo que sucedió con Andrea fue un mal entendido. Lamento mucho que haya vivido esa situación. Yo le mandé un mensaje, le escribí. Yo estaba al aire cuando sucedió su descargo, pero pude hablar, y le pido disculpas en nombre del programa si se sintió mal".

"Fue algo que pasó al aire, no tengo idea. Hubo un malentendido con lo que le habían propuesto y lo que ella entendió. Yo la vendí al principio del programa y después sucedió eso y se fue", contó Flor. Y cerró sin entrar en conflicto: "No tengo en claro lo que pactaron con ella para hacer la nota, yo confío en mi producción. Ella me mandó un mensaje y me dijo que no tenía problema en hacer la nota... Fue un gran malentendido".