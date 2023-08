Boris vuelve a Argentina: cuándo y cómo comprar las entradas

Presentará su nuevo tour Boris Brejcha in Concert..

El reconocido DJ Boris Brejcha vuelve a la Argentina con un show que promete ser épico, tras su última presentación realizada en enero del año pasado en Mar del Plata. En esta ocasión, presentará su nuevo tour "Boris Brejcha in Concert".

Si bien era una incógnita la fecha de regreso del artista alemán, el misterio terminó y se conoció que Boris estará en el país el viernes 8 de diciembre en Mandarine Park, complejo ubicado en Punta Carrasco (Buenos Aires).

Pero, eso no es todo. Se supo, además, que los artistas Ann Clue y Moritz Hofbauer compartirán el line up junto a Brejcha. Ambos, pertenecen al sello "Fckng Serious".

Según informó En Agenda, todavía no hay fecha confirmada para la venta de entradas . Lo cierto es que es necesario completar un registro previo que hará que le llegue a la persona una notificación para poder acceder a la preventa. El registro se debe realizar en el sitio web.

Asimismo, y según lo informado hasta el momento, las entradas podrán ser adquiridas - únicamente - a través de la app Bombo. Todavía, se desconoce el valor de las mismas.

Boris Brejcha es DJ y productor alemán, con un estilo evolucionado del Minimal techno, al que él mismo ha denominado High-Tech Minimal. Actualmente, es conocido por ser uno de los exponentes más importantes del género.

Además de Argentina, hay fechas confirmadas en Perú, Chile, Uruguay y Brasil.