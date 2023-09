Durísimo cruce entre Charlotte y Zaira, en el Bailando

En reemplazo de Pampita, Zaira Nara fue jurado del Bailando, y terminó protagonizando un fuerte cruce con Charlotte Caniggia.

En el famoso programa conducido por Marcelo Tinelli, la jurado tuvo que evaluar a Charlotte. Sus palabras, aparentemente, no fueron bien recibidas por parte de la participante. Pero, Zaira, se tomó las cosas de forma personal.

Zaira: -Charlotte, ¿te caigo mal?

Charlotte: -¡No!

Z: -No me convence tanto tu ‘no’. De verdad, pensé que tenías buena onda conmigo. Hay algo que te cae mal, largalo.

C: -No me caés mal, pero opino que en el jurado tendría que estar gente que sepa de baile como Flavio Mendoza, Carmen Barbieri, y esa onda. Eso es lo que yo opino.

Z: -Pero no estamos en el Teatro Colón, Charlotte. Estoy puntuando a gente que no sabe bailar muchas veces y que viene a exponerse un montón. Yo valoro un montón que te venga a exponer en algo que no sabés hacer y que de a poco aprendés y lo hacés bárbaro. Pero me parece que es un show.

C: -Pero es como que me sientes a mí a opinar. Es lo mismo.

Z: -En todo caso te cae mal la producción que tomó la decisión. Igual, tomo tu opinión, pero acepté la propuesta porque considero que esto es un show y tengo años en este ambiente. Me parece que una visión, desde una persona que opina como el público, no está mal.

C: -Yo solo opino eso, y creo que hay un montón de gente que opina como yo, pero no pasa nada.

Z: -Pero, lamentablemente, tienen que estar ahí bailando y yo acá poniendo puntajes. Con la opinión no puedo hacer nada.

C: -Bueno, nada.

¿Se arreglarán las cosas?