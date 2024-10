Pampita y Roberto García Moritán, ¿reconciliados?

Mientras Carolina “Pampita” Ardohain viajó a Chile por trabajo, tras la escandalosa separación con Roberto García Moritán, este martes por la tarde sorprendió la declaración de la panelista de Intrusos, Marcela Tauro sobre la ex pareja.

A pesar del rotundo silencio y sin dar declaraciones, Pampita subió varias historias en su perfil de Instagram donde se la puede ver con una sonrisa rodeada de sus compañeros de trabajo.

Pampita viajó a Chile por trabajo y se muestra con una sonrisa en las redes sociales.

Sobre la posible reconciliación de la pareja, Tauro deslizó en el programa: “¿Estamos seguros, seguros, seguros de que esto no tiene vuelta atrás?”, y luego explicó que Moritán anda por Palermo “buscando notas” y afirmó que “lo noto como que no le importa nada. No lo veo compungido”.

Por su parte, Flor de la V dijo que “según lo que decía el entorno de él, que son los que más hablan, creen que no veían vuelta atrás”.

Tauro, en esta misma línea aseveró que el domingo Moritán “estuvo comiendo en un restaurante de Puerto Madero con la nenita y estaba con la alianza”.

Para finalizar, la panelista agregó que el ex de Pampita “se muestra espléndido o por lo menos quiere mostrar eso o da la sensación que él habría tomado la decisión de separarse”.