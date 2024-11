El fuerte entrenamiento de Sol Pérez, con casi cinco meses de embarazo

A un mes de anunciar la feliz noticia de su embarazo, fruto de su relación con su esposo Guido Mazzoni, Sol Pérez sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su fuerte entrenamiento, a pesar de estar transitando la semana 18 de gestación.

Justamente, la abogada y panelista hizo gran parte de su carrera en los medios mostrando sus sanos hábitos de alimentación y entrenamiento, los cuales son dos de sus pilares fundamentales para mantenerse en forma. Teniendo en cuenta esto, Sol quiere seguir demostrando que su embarazo no es impedimiento para seguir entrenando.

“Mi bebi tiene 18 semanas y pasó de ser un coco a un racimo de uvas”, describió la influencer sobre su embarazo, junto a imágenes en las que aparece realizando diferentes. “Mantenerse activa ayuda a mejorar tu energía, reducir el estrés y preparar tu cuerpo para el gran día. ¡Siempre escuchando a tu médico y a tu cuerpo! ¡Quiero conocer su experiencia durante el embarazo!”, agregó.

Respecto de los cambios en su cuerpo durante esta etapa, semanas atrás, en una nota con Intrusos, la panelista hizo especial hincapié en la cuestión emocional. “Estoy de 15 semanas. Todo es nuevo, raro y hermoso. Tengo mis momentos, hay que decirle a las mujeres que están del otro lado encarando un embarazo y dicen ‘ay, yo la verdad que la estoy pasando más o menos’ o ‘no me siento tan bien’. Es un proceso donde una se tiene que volver a conocer”, aseguró y luego continuó: “La ropa ya casi no me va, hay que elegir cosas nuevas porque una panza de embarazada no se acomoda en la ropa. Más allá de eso, hay cosas que comía siempre que ya no me gustan”.

“Yo soy mucho de querer cosas. En su momento era el casamiento, recibirme, pero un hijo es algo totalmente distinto”, contó.