Pampita y Martín Pepa ya no se ocultan: la foto más romántica de ellos juntos

Mientras muchos dudan del romance entre Pampita y el polista Martín Pepa, en las últimas horas aparecieron fotos de la modelo con el deportista muy enamorados, lo que terminaría de confirmar su relación ante el mundo.

Si bien anteriormente se los había retratado juntos -motivo por lo que se filtró su romance- ahora se filtró una imagen tomada por ellos mismos.

En este sentido, la periodista Paula Varela compartió el material en su cuenta de Instagram y aclaró: "Acá te muestro a Pampita en uno de los tantos eventos que estuvo haciendo estos días. Esto fue el 31 de octubre y la pasó a buscar Martín Pepa".

¿Quién no quiere ver feliz a Pampita? Todos queremos que Pampita esté muy bien", señaló Pitty, la numeróloga.

Luego, la también panelista agregó: "Y yo aquí tengo las pruebas para mostrarte. ¡Acá está la prueba! Mirá esta foto que te presento en exclusiva. Ya los viste en fotos robadas, pero esta foto solo ellos la han visto hasta ahora. Es esa selfie que te hacés en el ascensor para tener un recuerdo de la pareja".

En esa imagen se puede ver a la modelo besando en la mejilla a Pepa, mientras él sonríe y la toma por la cintura.

Seguramente, con el correr de los días aparecerán nuevas imágenes, dado que la pareja paseó por Londres y París, sitios a los que Pampita viajó por trabajo.

Asimismo, por la aparición de un llamativo anillo en la mano de Pampita, muchos ya especulan con un compromiso con el polista.

¿Qué dijo Pitty, la numeróloga, sobre esta pareja?

Por el lado de la modelo, quien está separada desde hace dos meses de Roberto García Moritán, y actualmente emprendió un viaje de soltera a París, mientras se la vincula con Martín Pepa; la numeróloga aseguró que solamente está viviendo un "periodo de transición".

“Es una mujer que ha sufrido tanto, que ha pasado por tantas pruebas en la vida. ¿Quién no quiere ver feliz a Pampita? Todos queremos que Pampita esté muy bien, pero creo que todavía hay un periodo de transición, hay cosas pendientes”, señaló.

“Yo no sé si ella ha dejado de querer a su ex marido, y no creo que su ex marido la haya dejado de querer todavía. Hay miradas de bruja, de mujeres intuitivas como yo, que tienen una mirada diferente a lo que ven los ojos de las otras personas. Y no sé si vuelven, pero no sé si está totalmente terminada”, auguró sobre su pareja con el empresario y político.

“Así como dije en algún momento en un programa que se iba a separar una pareja, hoy digo ‘Espera, porque no se tapan las cosas’. En todos los duelos de las parejas hay un tiempo, un proceso. Y por más que uno se venga peleando años, me parece que hay un proceso y somos personas”, manifestó y luego hizo mención al polista Martín Pepa: “Es una distracción. Pampita es luz, entonces es una persona tan bella que cualquiera va a querer estar con Pampita. Pero la verdad que creo que algo va a pasar que nos va a cambiar la mirada”.