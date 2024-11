"Me la hizo re difícil": Bronca de Susana contra Pampita, por la fortuna que pagó para entrevistarla

La visita de Pampita al ciclo de Susana Giménez sigue dando que hablar. Es que si bien la modelo contó algunas que otras intimidades de su separación de Roberto García Moritán, la conductora y su producción esperaban que revelara más detalles, teniendo en cuenta la exorbitante cifra que le desembolsaron para hacer efectiva la entrevista.

Fue en los diferentes programas de chimento donde revelaron la gran bronca de Susana, quien habría lanzado duras frases contra la ex jurado del Bailando.

"Les voy a contar el detrás de escena de la visita de Pampita al living de Susana. Tengo todos los detalles. Le pregunto a esta fuente inobjetable cómo fue esa relación, si hubo un contacto fuera de cámara. El primer contacto fue al aire y el último también", confió Guille Barrios en A la tarde, y luego agregó: "Era Frozen... Pampita se fue como llegó al canal, congelada: frozen".

Siguiendo con el tema, otro de los panelista sumó: "Todo lo contrario le pasó a Susana y a la producción, que estaban re calientes con Pampita. El enojo que tienen es porque no dijo nada". "Tengo la misma información. A mí me dijeron que estaban muy incómodos con la entrevista", añadió Daniel Ambrosino.

Susana habría explotado contra la modelo.

"Me dicen una frase que dijo Susana apenas terminó el programa. Se lo dijo a un asistente directo: 'me la hizo re difícil esta piba'. Y la segunda frase que dijo fue: '¿es tan buena como dice ser?'", reveló otro de los integrantes del envío.

Sin embargo, no fue el único sitio en el que hablaron del tema, ya que en A la Barbarossa, otro de los programas de Telefe, Analía Franchín aseguró que a la diva no le gustó que su invitada no confiese nada. "Me lo van a negar, pero Susana quedó re caliente con Pampita porque no era lo que se esperaba", contó.

La misma línea siguió Yanina Latorre en su programa de radio, quien además dio detalles de la importante cifra que habría cobrado la modelo por ir al living de Susana. "Vos tenés que darle a la gente lo que está esperando. Yo si estoy sentada mirando Susana ayer y la veo Pampita y las tres frases, cambio de canal", inició su opinión.

"Encima te voy a dar rating... cobrás guita, te vas a tu casa con 30 mil dólares. 30 mil dólares es una fortuna, son 40 palos. Es una locura. Fijate lo que sale un sueldo promedio... para no decir nada. Sé un poquito honesta y decí 'saben qué, no voy'. ¿Para qué? Si ella no necesita prensa", siguió su descargo Latorre, y en ese sentido continuó: "En el fondo les gusta. Les gusta estar, les gusta estar en los portales, les gusta leerse. Les gusta. Después se rien de las mediáticas. No sé... las Xipolitakis. Son iguales. Nada más que una es aspiracional a polo y la otra le chupa un huevo. Son iguales todas. Wanda, todas".